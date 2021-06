Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Diebstahl auf dem Bauernhof

Hohnhorst (ots)

(sts) In der Nacht von Montag, 07.06.2021 zu Dienstag 08.06.2021 entwenden unbekannte Personen einen sogenannten Hofschlepper von einem Bauernhof in Hohnhorst. Der rote Hoflader der Firma Weidemann war auf dem Grundstück vor der Scheune abgestellt. Leider befand sich auch der zugehörige Schlüssel in dem Fahrzeug. Unbekannte Täter haben sich diesen Umstand zu Nutze gemacht und das Fahrzeug in der Nacht gestohlen. Der 61-jährige Geschädigte gibt an, am Vortag der Tat durch eine unbekannte Frau angesprochen worden zu sein, die sich nach Unterstellmöglichkeiten für Pferde erkundigt hatte. In wie weit hierbei ein Zusammenhang besteht kann derzeit nicht gesagt werden. Bei eventuellen Hinweisen setzen sie sich bitte mit der Polizei Bad Nenndorf, Tel.: 05723-94610 in Verbindung

