Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Fahrradcodierung im Juni

Bückeburg (ots)

(PP) Auf den kommenden Termin für Fahrradcodierungen am 24.06. weist die Polizei Bückeburg hin. Die Codierungen finden in der Zeit von 10:30 Uhr bis 18:00 Uhr auf dem Hof des Polizeidienstgebäudes in der Ulmenallee in Bückeburg statt.

Die Fahrradcodierungen erfolgen ausschließlich nach Terminen, die unter der Telefonnummer 057229593123 vereinbart werden müssen.

Zu dem Termin müssen ausgefüllte Einverständniserklärungen mitgebracht werden, die auf der Wache des Polizeikommissariats sowie den Polizeistationen ausliegen.

Zu den Terminen sind die AHA-Regeln einzuhalten.

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg