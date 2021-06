Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Hoya - Knallgeräusche vom Hoyaer Hafen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag

Nienburg (ots)

(KEM) Beamte des Polizeikommissariats Hoya waren in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zwischen 03.30 und 04.00 Uhr nach Anrufen besorgter Bürger im Einsatz in Hoya, Am Hafen. Die Anrufer teilten mit, dass aus Richtung des Hoyaer Hafens wiederholt laute Knall-/Rammgeräusche zu vernehmen gewesen seien. Bei der Überprüfung durch die Polizisten stellte sich heraus, dass die Geräusche aus einem Gebäude eines ansässigen Unternehmens der Verpackungsindustrie kamen. Ein Verantwortlicher des Unternehmns konnte umgehend erreicht und das Geräusch durch diesen abgestellt werden. Die Geräusche waren auf eine technische Ursache zurückzuführen und sollten nach Angaben des Unternehmens künftig nicht erneut auftreten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell