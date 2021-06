Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Loccum - PKW überschlägt sich und kollidiert mit einem Baum

Nienburg (ots)

(KEM) Am Mittwoch, den 09.06.2021 gegen 19.30 Uhr befuhr ein 44-jähriger Bremer mit einem VW Golf die Wiedensähler Straße/K11 in Loccum und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Nach aktuellen polizeilichen Erkenntnissen überschlug sich der PKW und kollidierte mit einem Baum. Der 44-jährige Bremer wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste befreit werden. Er wurde ansprechbar aber schwer verletzt mit einem RTW in ein Krankenhaus transportiert.

Da die eingesetzten Beamten der Polizei Stolzenau Atemalkoholgeruch bei dem 44-jährigen wahrnahmen und eine Vodka-Flasche im PKW feststellten, ordneten sie eine Blutprobe an, die im Krankenhaus von einem Arzt entnommen wurde.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich außerdem heraus, dass der PKW von ihm erst am Mittag in Bremen für eine Probefahrt in Betrieb genommen worden war und dieser den PKW nicht zurückbrachte. Der PKW war bereits durch die Polizei Bremen zur Fahndung ausgeschrieben und ein Strafverfahren wegen Unterschlagung eingeleitet. Die Polizei Stolzenau hat zusätzlich ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet, denn diese besaß der 44-Jährige ebenfalls nicht.

Der PKW wurde sichergestellt und abgeschleppt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell