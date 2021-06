Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zwei Tankstellenraube aufgeklärt

Bild-Infos

Download

Rinteln (ots)

(swe). Die Polizei Rinteln konnte dank einer guten Zusammenarbeit mit den Kollegen aus Westfalen zwei Tankstellenüberfälle auf die ARAL-Tankstelle vom 8. Februar und 20. Februar jetzt aufklären. Am 16. Mai wurden in Hausberge zwei Täter auf frischer Tat von den Kollegen aus NRW verhaftet, nachdem sie eine Tankstelle im dortigen Bereich überfallen hatten. Es ergaben sich Parallelen in den Spurenlagen zu den Fällen in Rinteln, so dass es zu einem intensiven Austausch zwischen den beteiligten Dienststellen kam. Die länderübergreifenden Ermittlungen führten jetzt zu drei Durchsuchungen in den JVAen Iserlohn und Herford sowie zu einer Durchsuchung in einer Wohnung in Rinteln. Dabei wurde weiteres Beweismaterial sichergestellt. In der Rintelner Wohnung eines der Täter wurde zudem noch Betäubungsmittel sichergestellt. Bei den Tätern handelt es sich um zwei Heranwachsende im Alter von 18 und 20 Jahren. Beide sitzen derzeit in U-Haft in den Haftanstalten Herford und Iserlohn ein.

