Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht zum Nachteil eines 14-jährigen Radfahrers

Nienburg (ots)

(KEM) Am Dienstag, den 08.06.2021, ereignete sich gegen 10.40 Uhr an der Kreuzung Enzer Straße/Breslauer Straße/Jahnstraße in Stadthagen eine Verkehrsunfallflucht zum Nachteil eines 14-jährigen Jungen.

Der 14-jährige Stadthäger war von der Schule auf dem Weg nach Hause und befuhr mit seinem Fahrrad die Enzer Straße in Richtung Enzen. Hierfür nutzte er den Fahrradschutzstreifen auf der linken Straßenseite. In Höhe der Kreuzung Breslauer Straße/Jahnstraße wurde er von einem dunklen PKW angefahren, woraufhin er nach links kippte und mit dem Fahrrad stürzte. Danach stand er wieder auf und fuhr weiter. Der dunkle PKW, welcher ebenfalls die Enzer Straße von der Festhalle aus kommend befuhr, bog dann nach links in Richtung Jahnstraße ab und fuhr ebenfalls weiter. Der leicht verletzte Junge berichtet zu Hause von dem Unfall. Sein Fahrrad wurde durch den Sturz beschädigt.

Die Polizei Stadthagen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Unfallzeugen, sich telefonisch unter (05721) 4004 0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell