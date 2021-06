Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Hoya (ots)

(pas) Am Freitag, den 04.06.2021, ereignete sich in der Langen Straße 25, in 27318 Hoya eine Verkehrsunfallflucht. Auf dem Parkplatz hinter dem Magro Warengeschäft wurde ein abgestellter Mercedes beschädigt.

Der Halter des Fahrzeugs hatte dieses gegen 10:45 Uhr auf der oben genannten Parkfläche abgeparkt und entdeckte gegen 11:45 Uhr einen Unfallschaden an der rechten Seite seines Fahrzeugs im Bereich der Beifahrertür.

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise zum Schadensverursacher nimmt die Polizei Hoya unter 04251-934640 entgegen.

