Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Schermbeck - Erneut Giftköder aufgefunden

Zeugen gesucht

Wesel (ots)

Am Samstagabend gegen 19.50 Uhr entdeckte eine 35-jährige Frau aus Schermbeck am Waldweg Giftköder in einem Gebüsch. Die alarmierte Polizei stellte den Giftköder sicher.

In den vergangenen Wochen sind mehrere Giftköder in Schermbeck aufgefunden worden. Die Kreispolizei bittet alle Bürgerinnen und Bürger um erhöhte Vorsicht und Aufmerksamkeit.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Hünxe, Tel.: 02858 / 91810-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell