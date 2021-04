Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Verkehrsunfall zwischen Pkw und Radfahrerin - E-Bikerin leicht verletzt

Wesel (ots)

Am Sonntag, den 25.04.2021, gegen 14.30 Uhr, befuhr ein 56-jähriger Mann aus Duisburg fährt mit seinem Pkw den Kreisverkehr Rheurdter Straße/Am Jostenhof in Moers. Er beabsichtigt den Kreisverkehr, aus Richtung Geldernsche Straße kommend, an der zweiten Ausfahrt auf die Rheurdter Straße zu verlassen. Eine 38-jährige Frau aus Moers befährt mit ihrem E-Bike den Geh- und Radweg im Bereich des Kreisverkehrs und beabsichtigte dem Geh- und Radweg weiter in Richtung Dr.-Berns-Straße zu folgen. Dazu quert die E-Bike-Fahrerin den Bereich der Rheurdter Straße und wird dabei von Pkw erfasst und stürzt daraufin zu Boden. Die E-Bike-Fahrerin wird leicht verletzt.

