Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln: Nach Raubüberfall auf Tankstelle - Zeugenaufruf

Nienburg (ots)

(Haa) Am Samstag, den 20.02.2021, wurde die Aral-Tankstelle in der Straße Auf der Bünte in Rinteln von zwei maskierten Tätern überfallen. Die beiden Tatverdächtigen betraten gegen 21:20 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle und zwangen die dortige Mitarbeiterin unter Vorhalt einer Waffe zum Öffnen der Kassenschublade. Nachdem einer der Täter den Inhalt aus der Kasse genommen hatte, flüchteten beide in Richtung der Bahnhofstraße. Trotz umgehend eingeleiteter Suchmaßnahmen durch mehrere Streifenwagen, unter anderem auch aus den umliegenden Polizeikommissariaten, konnten die flüchtigen Täter nicht gefunden werden. Die beiden Beschuldigten mit südländischem Aussehen werden als ca. 170 cm groß und zwischen 16 und 20 Jahre alt beschrieben. Einer der beiden trug zum Tatzeitpunkt eine dunkelblaue Winterjacke, eine dunkle Trainingshose der Marke Adidas und rote Turnschuhe. Der andere war mit einer dunklen Mütze, einer dunklen Jacke sowie einer hellen Trainingshose der Marke Adidas und hellen Turnschuhen bekleidet. Beide trugen während der Tatausführung eine helle Mund-Nasen-Bedeckung. Die Polizei in Rinteln bittet die Bevölkerung um Zeugenhinweise. Diese werden unter der Telefonnummer: 05751/95450 entgegengenommen.

