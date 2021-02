Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Drakenburg - Polizei stellt flüchtenden Fahrzeugführer

Nienburg (ots)

Am Samstag, den 20.02.2021, gegen 15.00 Uhr versuchte ein 35-jähriger Fahrzeugführer sich einer Verkehrskontrolle in Drakenburg zu entziehen. Der 35-jährige Binner befuhr mit überhöhter Geschwindigkeit mit einem Mercedes die Verdener Landstraße/B215 von Rohrsen in Richtung Nienburg, als er von zivilen Beamten mittels Handlasermessgerät mit 75 km/h gemessen wurde. Nach 3km/h abgezogener Toleranz war er demnach bei erlaubten 50 km/h innerorts 22km/h zu schnell unterwegs. Ein zweites Team, welches etwas versetzt positioniert, uniformiert und mit gelber Warnweste und Polizeianhaltekelle ausgestattet war, trat an den Fahrbahnrand und signalisierte dem 35-Jährigen anzuhalten. Dieser missachtete hingegen die Signale, beschleunigte augenscheinlich seinen PKW und wich erst wenige Meter vor einem der beiden nunmehr auf der Fahrbahn stehenden Polizeibeamten auf die Gegenfahrbahn aus. Glücklicherweise befanden sich zu diesem Zeitpunkt keine Fahrzeuge im Gegenverkehr. Auch der Polizeibeamte wurde nicht verletzt. Der 35-Jährige bog in die Tredde ein und war außer Sichtweite. Dort fiel er jedoch einer zufällig vorbeifahrenden Streifenwagenbesatzung aufgrund seiner rasanten Fahrweise auf. Mit quietschenden Reifen sowie deutlicher Karosserieschräglage bog er wiederum in den Triftweg ab. In Kenntnis der stattfinden Geschwindigkeitsmessungen ahnten die Beamten, dass der Verkehrsteilnehmer sich einer Kontrolle entziehen wollte und fuhren ihm hinterher. Nunmehr hielt der 35-Jährige am rechten Fahrbahnrand. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Eine Alkohol- und/oder Betäubungsmittelbeeinflussung schlossen die Beamten vor Ort aus. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Zudem leiteten die Beamten Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des Gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell