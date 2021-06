Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Husum - Geparkter PKW mutwillig beschädigt

Nienburg (ots)

(KEM) Am Samstagabend, den 05.06.2021 beschädigten bislang unbekannte Personen einen auf dem Parkplatz an der L370 in Höhe des Heye-Sees geparkten schwarzen 3er BMW. So wurde die Heckscheibe des PKW eingeschlagen und der Lack an mehreren Stellen teilweise über die gesamte Fahrzeuglänge großflächig zerkratzt. Der Tatzeitraum kann auf 19.00 bis 22.00 Uhr eingegrenzt werden.

Die Polizeistation Landesbergen ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Landesbergen unter (05021) 946 840 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell