POL-NI: Rehburg-Loccum - Unbekannte entwenden Radlader von Baustelle

(KEM) Im Zeitraum von Freitagmittag bis Montagmorgen, 04.06.2021 bis 07.06.2021, entwendeten bislang unbekannte Täter einen Radlader in Loccum. Dieser war durch einen Bauarbeiter am Freitagmittag an einer Baustelle an der Straße Hopfengarten im Ortsteil Loccum verschlossen am Straßenrand abgestellt worden. Als der Mann am Montagmorgen zur Baustelle zurückkehrte, war der gelb schwarze Radlader der Marke Schäffer, Typ 2345, verschwunden.

Das Polizeikommissariat Stolzenau hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls aufgenommen und bittet Zeugen, Hinweise telefonisch unter (05761) 92060 zu melden.

