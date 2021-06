Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg: Fahrzeugführer fährt Fußgängerin an und flüchtet

Nienburg (ots)

(Haa)Am frühen Samstag Morgen kam es gegen 03:50 Uhr auf der Verdener Straße, in Höhe der Hausnummer 28, zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der eine 20-jährige Fußgängerin von einem Pkw angefahren und verletzt wurde.

Die Nienburgerin war zusammen mit drei Freundinnen auf dem Heimweg, als neben ihnen ein silberner Kleinwagen herfuhr. Die Fahrzeuginsassen riefen den vier Frauen aus dem Fahrzeug etwas entgegen, doch diese reagierten nicht weiter darauf. Daraufhin fuhr der Pkw in Richtung der Brückenstraße davon. Die Nienburgerinnen setzten ihren Weg fort, als das Auto plötzlich auf der Straße wendete und direkt auf die Frauen zufuhr. Die 20-jährige Fußgängerin konnte nicht rechtzeitig ausweichen, sodass der Pkw sie erfasste. Durch die Kollision fiel die Frau auf die Motorhaube des Wagens, rollte über die Windschutzscheibe und stürzte auf die Fahrbahn. Dabei verletzte sie sich nach eigenen Angaben an der Brust, den Armen und an den Beinen. Der Kleinwagen hatte nach dem Unfall nicht angehalten, sondern war in Richtung der Bahnhofstraße davongefahren.

Die Polizei in Nienburg leitete die Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr, Körperverletzung und des unerlaubten Entfernens von der Unfallörtlichkeit gegen den derzeit noch unbekannten Fahrzeugführer ein. Laut Zeugenaussagen soll es sich um einen silbernen VW Polo mit Nienburger Kennzeichen handeln. Im Fahrzeug haben laut Zeugenaussagen mehrere männliche Personen mit südeuropäischem Aussehen, dunklen Haaren und Bart gesessen. Die Beamten bitten Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder dem flüchtigen Unfallverursacher geben können, sich unter der Telefonnummer 05021/97780 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell