POL-PPWP: Zechbetrug: Bis spät in die Nacht getrunken

Kaiserslautern (ots)

Die Zeche geprellt - diesem Vorwurf muss sich ein 43-Jähriger stellen. Er hatte am Dienstag in einer Gaststätte in der Richard-Wagner-Straße zur Mittagszeit damit begonnen alkoholische Getränke zu konsumieren. Nachdem der Mann zum Schichtwechsel des Bedienpersonals einmal abkassiert wurde, bestellte und trank er bis in die Nacht weiter. Am Ende blieb kurz vor Mitternacht ein Betrag von 31 Euro offen, den er sich weigerte zu bezahlen. Der Wirt erteilte dem Mann Hausverbot und erstattete Anzeige bei der Polizei. Der 43-Jährige blickt nun einem Strafverfahren entgegen. |erf

