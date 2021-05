Feuerwehr Flotwedel

FW Flotwedel: Hecke fängt bei Dachdeckarbeiten Feuer

Eicklingen (ots)

Am Sonntag, den 09. Mai 2021 wurde die Ortsfeuerwehr Eicklingen um 15:20 Uhr zu einem Brandeinsatz in die Tilsiter Straße alarmiert. Laut Alarmmeldung sollte hier ein Gartenhaus in Flammen stehen.

Nach ersten Erkenntnissen hatte der Hausbewohner Dachpappen auf dem Carportdach aufbringen wollen, wobei sich die Hecke entzündete und die Gefahr einer Brandausbreitung auf die Gartenhütte bestand.

Infolgedessen alarmierten die Bewohner:innen umgehend die Feuerwehr und unternahmen erste Löschversuche. Da diese Wirkung zeigten, konnte eine weitere Brandausbreitung auf ein Carport und die benachbarte Gartenhütte verhindert werden.

Die angerückten Einsatzkräfte der Feuerwehr untersuchten die Gartenhütte und das Carport umgehend mittels Wärmebildkamera auf versteckte Glutnester und führten unter Vornahme eines Schnellangriffschlauches Nachlöschmaßnahmen am Brandobjekt durch.

Die Einsatzstelle konnte knapp 30 Minuten nach Alarmierung an die Polizei und die Bewohner:innen übergeben und der Einsatz für die Feuerwehr beendet werden.

Drei Vogelküken, welche ihr Nest im Bereich der Gartenhütte hatten, konnten nicht gerettet werden. An der Gartenhütte und einem abgestellten PKW entstand Sachschaden.

Zur Schadenshöhe können seitens der Freiwilligen Feuerwehr Flotwedel keinerlei Aussagen getroffen werden.

Original-Content von: Feuerwehr Flotwedel, übermittelt durch news aktuell