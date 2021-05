Feuerwehr Flotwedel

FW Flotwedel: Sturmtief "Eugen" sorgt für Feuerwehreinsatz in Wienhausen

Wienhausen (ots)

Am Dienstag, den 04. Mai 2021, wurde die Ortsfeuerwehr Wienhausen um 20:04 Uhr zu einer technischen Hilfeleistung in Folge des Sturmtiefs "Eugen" in den Bockmarschweg alarmiert.

Vor Ort eingetroffen konnten die alarmierten Einsatzkräfte gleich zwei umgestürzte Bäume feststellen, welche die Fahrbahn blockierten bzw. den Straßenverkehr gefährdeten.

Die beiden entwurzelten Bäume konnten binnen kürzester Zeit mittels zweier Motorkettensägen in kleinere Stücke zersägt und anschließend von der Straße entfernt werden.

Nachdem die Einsatzstelle mit Absperrband abschließend abgesichert wurde, konnte der Einsatz für die Feuerwehr nach knapp 30 Minuten beendet werden.

Weitere Einsätze aufgrund des zweitätigen Sturmtiefs hatte die Freiwillige Feuerwehr Flotwedel nicht zu verzeichnen.

