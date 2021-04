Feuerwehr Flotwedel

FW Flotwedel: Beschädigte Straßenlaternen sorgen für Feuerwehreinsätze

Bild-Infos

Download

Eicklingen / Oppershausen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der L311/Seelhop kam ein PKW in Eicklingen von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einer Straßenlaterne und blieb zwischen zwei Eichen stecken.

Infolgedessen wurde die Ortsfeuerwehr Eicklingen am 10. April gegen 11:16 Uhr zu einer technischen Hilfeleistung an die Unfallstelle alarmiert. Nachdem die Unfallstelle abgesichert und ein Fahrzeuginsasse rettungsdienstlich betreut wurde, zog der Einsatzleiter die für die Straßenbeleuchtung zuständige Elektrofirma hinzu. In enger Zusammenarbeit mit dem eingetroffenen Techniker, konnte die Gefährdung durch elektrische Spannung dann binnen kürzester Zeit beseitigt und die Einsatzstelle an einen Mitarbeiter des kommunalen Bauhofes übergeben werden.

Parallel hierzu kam es gegen 11:30 Uhr in der Ortschaft Oppershausen ebenfalls zu einem technischen Defekt an einer Straßenlaterne. Bei Bauarbeiten im Rahmen des Ausbaus des Glasfasernetzes kam es zu einer Beschädigung der Hauptwasserleitung. Infolgedessen wurde eine Straßenlaterne im Bereich der Dorfstraße unterspült und drohte umzustürzen. Die Ortsfeuerwehr Oppershausen sicherte hierbei ebenfalls die Einsatzstelle bis zum Eintreffen der zuständigen Fachfirma ab und und verblieb während der weiteren Sicherungsmaßnahmen an der Einsatzstelle.

Die Einsätze konnten nach jeweils ca. einer Stunde beendet werden.

Hinsichtlich der Schadenshöhe und der Unfallursache können seitens der Freiwilligen Feuerwehr Flotwedel keinerlei Aussagen getroffen werden.

Original-Content von: Feuerwehr Flotwedel, übermittelt durch news aktuell