Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 130421-251: Trickdieb erbeutet Geldbörse

Lindlar (ots)

Mit einem Trick hat am Montagnachmittag (12. April) ein Unbekannter in einem Geschäft in Lindlar-Frielingsdorf eine Geldbörse erbeutet.

Der Unbekannte, der lediglich Englisch mit einem arabischen Akzent sprach, betrat gegen 17.30 Uhr das Geschäft auf der Jan-Wellem-Straße und war angeblich auf der Suche nach einem Zahnarzt. Um dies zu verdeutlichen, zeigte er immer wieder auf seine Zähne und bedrängte den Geschäftsinhaber regelrecht. Weiterhin hatte er eine Zeitung dabei, auf die er immer wieder zeigte, um das Sichtfeld des Geschädigten einzuschränken und von seinem eigentlichen Vorhaben abzulenken. So gelang es dem Unbekannten unbemerkt eine im Bereich eines Tresens abgelegte Geldbörse zu ergreifen, mit der er das Geschäft im Anschluss verließ. Als der Geschädigte den Diebstahl bemerkte, war der Mann bereits über alle Berge.

Der etwa 30 Jahre alte Täter war vermutlich arabischer Abstammung, etwa 170 cm groß, von normaler Statur und trug eine schwarze Trainingsjacke mit einer gelb-/grün-/roten Aufschrift im Brustbereich. Hinweise zu der Person nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

Trickdiebe arbeiten immer mit Überraschung und Ablenkung. Seien Sie immer auf der Hut, wenn Ihnen eine fremde Person plötzlich ungewöhnlich nahe kommt und Sie mit Ablenkungsmanövern irritieren will.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell