Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Geschwisterpaar (8, 10) nachts alleine im Zug - Bundespolizei nimmt Kinder in Gewahrsam

Essen - Haltern am See (ots)

Heute Nacht (21. Juni) fuhren zwei Minderjährige alleine mit dem Zug von Haltern am See nach Essen. Im Essener Hauptbahnhof nahmen Beamte der Bundespolizei die Kinder in Gewahrsam.

Gegen 00:30 Uhr, verständigten Reisende die Bundespolizei in Essen. Ein Junge (10) und seine Schwester (8) waren selbstständig mit dem RE 2 von Haltern am See nach Essen unterwegs.

Während der Fahrt nahm eine Reisende die Geschwister in ihre Obhut und übergab sie nach der Einfahrt im Hauptbahnhof Essen den Bundespolizisten.

Die Kinder haben sich offensichtlich unbemerkt von einer Kinderwohngruppe in Haltern am See aus auf die Reise begeben. Über ihre Beweggründe ließen sie die Polizisten im Unklaren.

In Abstimmung mit der Polizei in Haltern am See konnte die Wohngruppe kontaktiert werden, die die Minderjährigen von der Bundespolizeiwache am Essener Hauptbahnhof abholte. *BA

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell