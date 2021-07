Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall: Autos aufeinander geschoben

Kaiserslautern (ots)

Ein Autofahrer hat am Donnerstag in der Mainzer Straße mit seinem Pkw zwei Fahrzeuge aufeinander geschoben. Der 66-Jährige steuerte seinen Wagen kurz vorm Ortsausgang auf eine rote Ampel zu. Wegen des zu geringen Sicherheitsabstands zum vorausfahrenden Auto, erkannte der 66-Jährige den verkehrsbedingten Bremsvorgang des Vordermanns offensichtlich zu spät. Er krachte auf das Heck des Fahrzeugs, das wiederum mit einem weiteren Auto kollidierte. An allen drei Pkw entstand Sachschaden. Zwei Unfallbeteiligte wurden vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. |erf

