Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Bürocontainer

Kaiserslautern (ots)

In einen Bürocontainer in der Mainzer Straße sind zwischen Freitagabend und Montagmorgen Diebe eingebrochen. Die Täter brachen die Tür des Containers auf. Aus seinem Innern stahlen die Einbrecher etwa 20 Getränkedosen. Sie waren in einem Kühlschrank gelagert. Die Polizei ermittelt wegen des Einbruchs und bittet um Hinweise. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

