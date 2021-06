Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Wertvolle Trauerweide in Brand gesetzt

Bocholt (ots)

Am Mittwoch wurde die Polizei gegen 18.20 Uhr über den Brand einer Trauerweide am Radweg entlang der Aa (parallel zur Industriestraße) informiert. Als die Polizeibeamten eintrafen, war die Feuerwehr bereits vor Ort und löschte den Schwelbrand im Stamm der ca. 20 Meter hohen Trauerweide. Der entstandene Schaden war so groß, dass der Baum gefällt werden musste. Der Sachschaden wird mit ca. 30.000 Euro angegeben.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

