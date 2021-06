Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Einbruch in Büros

Heek (ots)

Bargeld haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch in Heek bei einem Einbruch in eine Firma erbeutet. Die Täter hebelten mehrere Fenster auf, um in das Bürogebäude an der Benzstraße zu kommen. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Ahaus: Tel. (02861) 9000.

