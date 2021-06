Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Zwei Pedelecfahrende verletzt

Ahaus (ots)

Mit zwei Pedelecfahrenden kollidiert ist ein Autofahrer am Mittwoch in Ahaus-Alstätte. Sie erlitten leichte Verletzungen. Dazu war es gegen 08.45 Uhr auf dem Deventer Weg gekommen: Ein 46-Jähriger war dort in Richtung Ottensteiner Damm (K22) unterwegs. An der Einmündung zu der bevorrechtigten Straße stieß der Ahauser mit den beiden Pedelecs zusammen - ein 68-Jähriger und eine 66-Jährige aus Ahaus waren dort auf dem einseitig gelegenen Radweg in Richtung Alstätte unterwegs. Sie kamen ins Krankenhaus, das sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnten. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 800 Euro.

