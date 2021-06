Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Zeugen für mögliche Gefährdung im Straßenverkehr gesucht

Gronau (ots)

Weitere Zeugen sucht die Polizei für eine Autofahrt in Gronau, bei der eine Frau sich und andere in Gefahr gebracht haben soll. Ein Anrufer hatte die Polizei darauf aufmerksam gemacht: Der Zeuge berichtete, dass die Fahrerin gegen 13.30 Uhr auf der Kaiserstiege in Richtung Gildehauser Straße unterwegs gewesen und mehrfach in den Gegenverkehr geraten sei. Mehrere Fahrzeuge hätten bremsen und ausweichen müssen. Auch im weiteren Verlauf der Fahrt über die Gildehauser Straße und die Spinnereistraße sei sie mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrbahn geraten. Schließlich sei das Auto auf der Losserstraße an parkenden Fahrzeugen vorbeigefahren und habe dabei dem Gegenverkehr den Vorrang genommen. Die 76-Jährige bestritt gegenüber den Polizeibeamten, in den Gegenverkehr gefahren sei. Auch sei es nicht zu gefährlichen Situationen gekommen. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt, beschlagnahmten den Führerschein und fertigten eine Anzeige. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. (02562) 9260 beim Verkehrskommissariat zu melden.

