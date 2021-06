Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210602-3: Gefahrensituation Abbiegen - Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Kerpen (ots)

Die Polizei Rhein-Erft bittet um besondere Aufmerksamkeit bei Abbiegevorgängen.

Eine 74-jährige Pedelecfahrerin fuhr am Dienstag (1. Juni) um 13 Uhr auf dem Fahrradschutzstreifen auf der Kerpener Straße in Richtung Ahe. In Höhe des Berliner Rings schaltete die im Kreuzungsbereich aufgestellte Ampel auf Grün um, so dass die Seniorin ihre Fahrt ohne Unterbrechung fortsetzen konnte. Im Kreuzungsbereich erfasste der Volkswagen einer 83-jährigen Autofahrerin das Pedelec der 74-Jährigen. Nach ersten Ermittlungen wollte die Autofahrerin in den Berliner Ring abbiegen. Bei dem Unfall trug die Pedelecfahrerin einen Helm, stürzte glücklicherweise aber nicht zu Boden. Sie wurde durch den Aufprall des Fahrzeugs an ihrem linken Bein leicht verletzt.

Ziel der Kampagne "Sicher auf 2 Rädern im Rhein-Erft-Kreis" ist es, aufmerksames und rücksichtsvolles Verhalten gegenüber allen Verkehrsteilnehmern im Straßenverkehr zu erreichen und so das Unfallrisiko zu minimieren. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell