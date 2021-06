Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210602-2: Nicht gesichertes Auto rollte los und erfasste Senior

Bergheim (ots)

Rettungskräfte flogen einen 91-jährigen Fußgänger in eine Uniklinik

Der 91-jährige Pulheimer befand sich am Dienstag (1. Juni) auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes an der Dansweilerstraße in Glessen, als um 14.39 Uhr ein Auto aus einer Parktasche rollte. Ersten Ermittlungen zufolge war das Fahrzeug nicht richtig gegen Wegrollen gesichert. Der Rentner konnte dem Kia mit seinem Rollator nicht mehr ausweichen und wurde von dem fahrerlosen Auto erfasst. Die vorherige Fahrerin (24) des Wagens, die durch das Hupen anderer Autofahrer aufmerksam geworden war, eilte zu ihrem Fahrzeug zurück und hielt das rollende Auto an. Ersthelfer kümmerten sich um den 91-Jährigen und verständigten Rettungskräfte sowie die Polizei. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell