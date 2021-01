Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Schlangenlinienfahrt - Nacht in Zelle verbracht

Soest (ots)

Ein Zeuge informierte am Samstagabend (23. Januar), gegen 20 Uhr, die Polizei über einen schwarzen Wagen, der im Katroper Weg einen Zaun beschädigt und dann in "Schlangenlinien" seine Fahrt in Richtung Berufsbildungszentrum fortgesetzt hatte. Das Autokennzeichen konnte er den Beamten noch mitteilen. Eine Streifenwagenbesatzung suchte daraufhin die Wohnanschrift des Halters auf. Auf einem Parkplatz an der Oestinghauser Straße, kurz hinter dem Ortsausgang Hovestadt, fanden die Beamten den flüchtigen Unfallwagen. In der Nähe des Autos konnte ein 41-jähriger Lippetaler angetroffen werden. Da der Mann in Verdacht stand den Unfall unter Alkoholeinfluss verursacht zu haben, nahmen sie den mutmaßlichen Unfallfahrer mit auf die Polizeiwache. Dort verblieb er bis zur Ausnüchterung. (reh)

