Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Serie von fünf Transporteraufbrüchen in Buxtehude-Ovelgönne - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots)

In der vergangenen Nacht zwischen 21:00 h und 06:30 h ist es in Buxtehude-Ovelgönne an der Bundesstraße 73 zu einer Serie von fünf Aufbrüchen von dort abgestellten Firmenwagen gekommen.

Unbekannte haben zwei VW-Crafter, einen Mercedes Sprinter, einen Ford Transit Custom und einen Fiat Ducato, die auf einem Hotelparkplatz geparkt waren, aufgebrochen und dann daraus diverse Maschinen und Werkzeuge entwendet.

Der angerichtete Schaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro beziffern lassen.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, die mit den Autoaufbrüchen in Verbindung stehen könnten oder die sonstige sachdienliche Hinweise zu den Fällen geben können werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 beim Buxtehuder Polizeikommissariat zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell