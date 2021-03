Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Wohnungseinbrecher in Stade, Unbekannten laden Ladung von Altreifen in der Feldmark ab - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots)

1. Wohnungseinbrecher in Stade

In der Zeit zwischen Dienstag, 15:00 h und Mittwochmorgen, 09:00 h sind bisher unbekannte Täter in Stade in der Straße "Am Güterbahnhof" nach dem Einwerfen einer Scheibe in das Innere eines dortigen Wohnhauses eingestiegen. Bei der anschließenden Durchsuchung konnten der oder die Täter dann einen Akkuschrauber sowie eine Werkzeugkiste erbeuten. Der angerichtete Schaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen.

Hinweis bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

2. Unbekannten laden Ladung von Altreifen in der Feldmark ab - Polizei sucht Zeugen

Bisher unbekannte Täter haben in der Zeit vom 16.03. bis 23.03. in Buxtehude-Hedendorf in der Feldmark zwischen der Jorker Straße und der Autobahn 26 im Bullenbruch eine Ladung von ca. 70 Altreifen an einem dortigen Heulager abgekippt.

Die Ermittler der Polizei Buxtehude sind in dem nun laufenden Verfahren wegen Verstoßes gegen die Abfallvorschriften des Kreislaufwirtschaftsgesetztes nun auf die Hilfe von Zeugen angewiesen und fragen:

"Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet, die mit der Reifenablagerung in Verbindung stehen könnten oder wer kann sonstige sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben?"

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 beim Buxtehuder Kommissariat zu melden.

