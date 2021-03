Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Strafanzeige wegen Fahrens mit einem E-Board (Hoverboard)in Dannstadt-Schauernheim

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Am Freitag, 12.03.2021, kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt in der Weinbietstraße eine Mutter mit ihrer 9-jährigen Tochter. Der Grund: Das Mädchen fuhr auf dem Gehweg mit einem E-Board (auch Hoverboard genannt, einem elektrisch betriebenen Rollbrett ohne Lenkstange, auf dem sich eine Person stehend fortbewegen kann). Da es sich bei diesem Gerät um ein Fahrzeug mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 6 km/h handelt, wird für die Teilnahme am Straßenverkehr eine Zulassung benötigt. Dies trifft auch auf viele weitere elektrisch betriebene Fortbewegungsmittel zu, die gerne von Kindern als Spielzeuge genutzt werden. Tatsächlich ist deren Betrieb einzig und allein auf Privatgelände zulässig - auch auf dem Gehweg oder einem öffentlich zugänglichen Parkplatz nimmt man am Straßenverkehr teil. Beim Betrieb im öffentlichen Verkehrsraum drohen daher Ordnungswidrigkeiten wegen Fahrens eines Fahrzeugs ohne Zulassung auf öffentlicher Straße oder des Zulassens desselben, was sich an die "Fahrzeughalter", also oft die Eltern richtet. Sanktioniert wird dies mit einem Bußgeld in Höhe von 70 EUR. Je nach Fahrzeug stehen außerdem Straftaten nach dem Pflichtversicherungsgesetz sowie ein mögliches Fahren ohne Fahrerlaubnis im Raum. Deshalb gilt auch für Kinder: Ausschließlicher Betrieb solcher Fahrzeuge auf Privatgelände!

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell