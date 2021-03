Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Erneute Betrugsversuche am Telefon in Schifferstadt/Mutterstadt/Limburgerhof

Schifferstadt/Mutterstadt/Limburgerhof (ots)

In den vergangenen Tag kam es wieder durch falsche Microsoft-Mitarbeiter zu mehreren Betrugsversuchen am Telefon, in einem Fall jedoch auch zu einem vollendeten Betrug durch einen falschen Bank-Mitarbeiter: Hier gelang es den Tätern, ihrem 64-jährigen Opfer unter dem Vorwand, es bekomme einen Gewinn auf sein Konto überwiesen, eine TAN (Transaktionsnummer) zu entlocken, mit der die Täter schließlich einen hohen dreistelligen Betrag vom Konto des Mannes abbuchten.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell