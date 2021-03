Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfallflucht in Mutterstadt

Mutterstadt (ots)

Am Freitagmorgen, 12.03.2021, verursachte im Zeitraum von 08:05 Uhr bis 08:15 Uhr ein unbekanntes Fahrzeug einen Verkehrsunfall in der Fußgönheimer Straße, wobei zwei dort geparkte Pkw - ein Kia Picanto und ein VW Up - aufeinander geschoben wurden. Der Gesamtschaden liegt nach erster Schätzung bei ca. 1600 EUR. Hinweise zu dem Verursacher-Fahrzeug bitte an die Polizei Schifferstadt unter Tel. 06235 / 495-0 oder per Email an pischifferstadt@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell