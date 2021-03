Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher in Himmelpfortener Schießstand

Stade (ots)

Bisher unbekannte Einbrecher sind in der Zeit zwischen Donnerstag, den 25.03., 21:00 h und Montag, den 29.03., 17:00 h in Himmelpforten in der Marktstraße nach dem Aufhebeln eines Fensters in das Innere des Schießstandes des Schützenvereins eingestiegen.

Ob und was bei der anschließenden Durchsuchung erbeutet werden konnte steht zur Zeit noch nicht genau fest.

Der angerichtete Schaden wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Himmelpforten unter der Rufnummer 04144-606080.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell