Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Raub auf Taxifahrerin in Stade

Stade (ots)

Am gestrigen späten Abend, gegen 23:00 Uhr, kam es in der Bungenstraße in Stade zu einem Raub auf eine 56-jährige Taxifahrerin.

Der Täter gab sich zunächst als Fahrgast aus und ließ sich in die Bungenstraße fahren, wo er die Taxifahrerin aufforderte anzuhalten und vorgab die Fahrt bezahlen zu wollen.

Dann sprühte er der Frau Reizgas in das Gesicht, entriss ihr das Portemonnaie mit einer geringen Menge Bargeld und flüchtete fußläufig in unbekannte Richtung.

Das Opfer wurde durch das Reizgas leicht verletzt und mit dem Rettungswagen in das Elbeklinikum Stade verbracht.

Der Täter wurde als männlich, ca. 20-30 Jahre alt, schlank, ca. 170cm groß, mit südländischem Erscheinungsbild beschrieben. Er trug einen grauen Kapuzenpullover, eine Jacke, eine blaue Jeans und eine blaue OP-Maske.

Die Polizei Stade bittet nun Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können oder andere sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Polizeiinspektion Stade zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell