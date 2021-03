Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Zeuge meldet Schlägerei in Hedendorf - Polizei sucht Geschädigten, Buxtehuder Polizei sucht Unfallverursacher

Stade (ots)

1. Zeuge meldet Schlägerei in Hedendorf - Polizei sucht Geschädigten

Ein aufmerksamer Zeuge hatte am Samstag, den 20.03. gegen 23:30 h einen Vorfall auf dem Lidl-Parkplatz in Hedendorf an der Bundesstraße 73 beobachtet, bei dem zwei unbekannte Personen mit Sturmhauben auf ein bisher unbekannte Opfer eingeschlagen haben. Möglicherweise sei bei der Tat auch eine Schusswaffe im Spiel gewesen. Als die Täter sich entfernten hatte der 52-Jährige dem Opfer Hilfe angeboten, dieser lehnte jedoch die Information der Polizei zu dem Zeitpunkt ab.

Das Opfer konnte wie folgt beschrieben werden:

- circa 190 cm groß - schlanke Statur - Brillenträger - 18- 25 Jahre - führte ein Skatboard mit sich

Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb leider ohne Erfolg. Die Ermittler der Kriminal- und Ermittlungsdienstes suchen nun das mutmaßliche Opfer des Vorfalls sowie weitere mögliche Zeugen.

Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 bei der Buxtehuder Polizei zu melden.

2. Buxtehuder Polizei sucht Unfallverursacher

Am vergangenen Freitag kam es gegen 13:15 h in der Moorstraße in Hedendorf zu einem Verkehrsunfall, für den die Polizei nun den Unfallverursacher und Zeugen sucht. Zu der Zeit war eine 16-jährige Radfahrerin mit ihrem E-Bike in Richtung B 73 unterwegs und musste einem ihr entgegenkommenden Auto auf den rechten Gehweg ausweichen. Dabei siteß sie gegen eine dort abgestellte Papiertonne und stürzte. Der bisher unbekannte Fahrer des braun-beigen Mitsubishi ASX hielt zwar kurz an, verließ dann aber die Unfallstelle ohne sich weiter um die Folgen zu kümmern und ohne seine Personalien zu hinterlassen. Gegen ihn wird nun wegen Unfallflucht ermittelt.

Der Fahrer konnte wie folgt beschrieben werden:

- männlich - Alter Mitte 60 - weiße Haare - trug eine Käppi oder Mütze. - ca. 173 cm groß

Möglicherweise hatte sich auf dem Beifahrersitz des Mitsubishi die Ehefrau des Unfallverursachers befunden. In der Straße "Am Mühlenbach" hielt zu der Zeit ein DPD-Zustellerfahrzeug. Der Fahrer käme ebenfalls als Zeuge in Betracht.

Die Polizei bittet nun den Unfallverursacher und die Zeugen, sich beim Buxtehuder Kommissariat unter der Rufnummer 04161-647115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell