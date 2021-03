Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte dringen in Buxtehuder in zwei Imbisse ein und entwenden diverse Lebensmittel - 500 Euro Belohnung ausgesetzt

Stade (ots)

Bisher unbekannte Einbrecher sind in der Nacht von Freitag auf Samstag in Buxtehude in der Konrad-Adenauer-Allee und im Ostmoorweg jeweils vor den dortigen Toom-Baumärkten an zwei Imbisswagen gelangt und haben sich gewaltsam Zutritt verschafft.

Aus dem Inneren wurden dann diverse Getränkedosen, Würste sowie ca. 50 kg Pommes aus der Kühlung entwendet und vermutlich in blauen Säcken abtransportiert. (Wir berichteten)

Von privater Seite wurde nun für Hinweise, die zu einer rechtskräftigen Verurteilung der Täter führen, eine Belohnung in Höhe von 500 Euro ausgesetzt.

Der angerichtete Schaden an beiden Tatorten dürfte sich auf über 1.000 Euro belaufen.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, die mit den Einbrüchen in Verbindung stehen könnten oder die sonstige sachdienliche Hinweise dazu geben können, werden gebeten, sich unter 04161-647115 bei der Buxtehuder Polizei zu melden.

