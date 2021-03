Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Polizei Stade sucht Fahrradeigentümer nach Diebstahl

Bild-Infos

Download

Stade (ots)

Am Samstag, den 27.03. wurde in Stade im Rahmen einer Fahndung nach einem Einschleichdiebstahl in der Süderstraße in Stade ein 51-jähriger Tatverdächtiger vorläufig festgenommen.

Im Rahmen der anschließenden Ermittlungen stellte sich dann heraus, dass er noch für weitere Taten in Betracht kommen könnte.

Da der Österreicher sich zudem illegal in Deutschland aufhielt, wurde gegen ihn auf Antrag der Staatsanwaltschat eine Untersuchungshaft bis zur Gerichtsverhandlung durch das Amtsgericht Stade angeordnet.

Bei dem 51-Jährigen konnten die Beamten zudem ein Damenrad sicherstellen, dass er zuvor am Stader Bahnhof entwendet hatte. Hier suchen die Ermittler nun den regulären Eigentümer oder Zeugen, die wissen, wem das hier abgebildete Rad gehört.

Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

Foto von dem Fahrrad in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell