Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Zusammenstoß mit Motorrad

Recklinghausen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Merfelder Straße ist am Mittwochmittag ein Motorradfahrer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 58-jährige Motorradfahrer aus Marl gegen 13.10 Uhr in Richtung Lavesum unterwegs. Vor ihm fuhr eine 68-jährige Autofahrerin aus Haltern am See, die von der Merfelder Straße nach links in einen Waldweg abbiegen wollte. Im gleichen Moment setzte der Motorradfahrer zum Überholen an - und es kam zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen war nicht nötig. Bei dem Unfall entstand rund 5.000 Euro Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell