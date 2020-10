Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg/Weststadt: Nach Wohnungseinbruch Zeugen gesucht

Heidelberg/Weststadt (ots)

In der Zeit von Freitag, 14 Uhr, bis Montag, 8 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter durch das Aufhebeln eines Fensters Zutritt in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Häusserstraße. In der Wohnung durchsuchte der Täter das Schlafzimmer sowie diverse Schränke und Kommoden. Über das genaue Diebesgut und den entstandenen Sachschaden können noch keine Angaben gemacht werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 0621/1741700 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Florian Orians

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell