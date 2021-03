Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher in Buxtehuder Kleintierpraxis, Tageswohnungseinbrecher in Stade, Einschleichdiebe in Apensen, Raubversuch in Deinste - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots)

1. Einbrecher in Buxtehuder Kleintierpraxis

Bisher unbekannte Einbrecher sind in der Nacht von Freitag auf Samstag in Buxtehude im Mühlenweg nach dem Einschlagen eines Fensters in die Innenräume einer dortigen Kleintierpraxis eingestiegen und haben bei der anschließenden Durchsuchung einer geringe Menge Bargeld erbeutet.

Mit dem Diebesgut konnten der oder die Täter dann in unbekannte Richtung flüchten.

Der Schaden wird hier auf mehrere hundert Euro beziffert.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

2. Tageswohnungseinbrecher in Stade

Im Buerbuschweg in Stade sind unbekannte Tageswohnungseinbrecher am Freitagabend zwischen 20:00 h und 20:40 h nach dem Aufhebeln einer Terrassentür in das Innere eines dortigen Wohnhausen eingedrungen und haben die Innenräume durchsucht.

Mit Fahrzeugschlüsseln, Fahrzeugpapieren, mehreren Computern und Mobiltelefonen als Beute konnten der oder die Unbekannten dann die Flucht antreten.

Der angerichtete Schaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

3. Einschleichdiebe in Apensen

Am Freitag zwischen 12:30 h und 14:30 h ist es bisher unbekannten Einschleichdieben gelungen, in ein Wohnhaus in Apensen in der Straße Mühlenort einzudringen.

Bei der Durchsuchung des Hauses fielen dem oder den Tätern dann eine Geldbörse mit mehreren hundert Euro Bargeld in die Hände.

Hinweise bitte an die Polizeistation Apensen unter der Rufnummer 699240.

4. Raubversuch in Deinste - Polizei sucht Zeugen

In der Nacht zwischen Freitag auf Samstag kam es gegen 04:15 h in Deinste in der Straße "Im Mühlenfeld" zu einem versuchten Raub auf einen 22-jährigen jungen Mann aus Deinste.

Das Opfer war zu der Zeit zu Fuß in Richtung Helmste unterwegs, als sich ihm ca. 50 Meter vor der Kreissparkassenfiliale zunächst drei unbekannte Männer auf dem Weg breitgemacht und ihm das Weitergehen erschwert hatten.

Einer der drei Personen hatte dann von ihm in gebrochenem Deutsch die Herausgabe von Geld gefordert und es waren noch zusätzlich drei weitere unbekannte Männer am Tatort erschienen. Als der 22-Jährige entgegnete, dass er kein Geld bei sich habe, holte der Haupttäter mit der rechten Faust in seine Richtung aus.

Das Opfer konnte dem Schlag ausweichen, sich seinerseits zur Wehr setzen und den Angreifer zu Boden strecken. Nachdem man dem Haupttäter auf die Beine geholfen hatte, sind die Männer dann in Richtung Helmste davongelaufen. An der Hauptstraße waren sie anschließend nach rechts in Richtung Feuerwehr abgebogen.

Das Opfer wurde bei dem Überfall leicht verletzt, brauchte aber nicht ärztlich versorgt werden.

Der Haupttäter konnte wie folgt beschrieben werden:

- männlich, ca. 18 - 25 Jahre alt, ca. 175 cm groß - schwarze, kurz geschorene Haare - dunkel bekleidet - sprach gebrochenes Deutsch

Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die mit dem versuchten Raub in Verbindung stehen könnten. Diese werden gebeten, sich bei der Polizeistation Fredenbeck unter der Rufnummer 04149-933510 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell