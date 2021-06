Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Elektrofahrrad gestohlen

Stadtlohn (ots)

Auf ein Pedelec abgesehen hatten es Diebe in der Nacht zum Dienstag in Stadtlohn. Das schwarze Zweirad vom Typ Gazelle Arroyo C7 hatte an einem Wohnhaus am Telgenkamp gestanden. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

