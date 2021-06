Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Bei Kollision leicht verletzt

Reken (ots)

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro stellen die Bilanz eines Verkehrsunfalls dar, zu dem es am Mittwoch in Reken gekommen ist. Eine 77-Jährige befuhr gegen 08.40 Uhr die Hauptstraße und wollte nach rechts auf einen Parkplatz abbiegen. Dabei geriet die Rekenerin auf die Gegenfahrbahn, wo sie mit dem entgegenkommenden Wagen einer 44-Jährigen kollidierte - die Dorstenerin hatte die Hauptstraße in Richtung Coesfelder Straße befahren. Ein Rettungswagen war nicht erforderlich; die beiden beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

