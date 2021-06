Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Auto aufgebrochen und Geld erbeutet

Schöppingen (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch in Schöppingen in ein parkendes Auto eingebrochen. Zu der Tat kam es an der Kolpingstraße. Die Täter erbeuteten Bargeld, das im Handschuhfach gelegen hatte. Hinweise erbittet die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. Die Polizei warnt erneut davor, Geld oder Wertsachen im Fahrzeug zurückzulassen. Ein Auto ist kein Tresor!

