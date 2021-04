Polizei Bielefeld

POL-BI: Goldmünze aus Wohnung gestohlen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Stieghorst - Ein Einbrecher nutzte am Mittwoch, 21.04.2021, ein kurzes Zeitfenster, um in eine Wohnung an der Straße Elpke einzusteigen.

Während der kurzen Abwesenheit der Mieter, zwischen 12:10 Uhr und 12:30 Uhr, verschaffte sich der unbekannte Täter Zugang zu der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses nahe der Flensburger Straße. Wie es ihm gelang, das Innere der Wohnung zu betreten, ist noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Er durchwühlte mehrere Schränke und nahm eine Goldmünze an sich.

Der Täter flüchtete in unbekannte Richtung.

Hinweise zum Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 16 unter der 0521-5450 entgegen.

