Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Römerberg - Acht Wildschweinfrischlinge von Pkw auf der B9 erfasst (34/2211)

RömerbergRömerberg (ots)

22.11.2020, 22:20 Uhr

Am Sonntag gegen 22:20 Uhr kollidierte ein 66-jähriger Hyundai-Fahrer aus Stutensee auf der B9 in Fahrtrichtung Germersheim auf Höhe der Ausfahrt Römerberg mit einer Wildschweinfrischlingsrotte, die sich auf der rechten Fahrspur aufhielt. Alle acht Jungtiere verendeten noch vor Ort. Das Fahrzeug des 66-Jährigen wurde durch den Zusammenstoß mit den Wildtieren so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Zudem wurden weitere sieben Fahrzeuge beschädigt, als sie über Trümmerteile und Wildschweinkadaver fuhren. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 15.000EUR. Die rechte Fahrspur musste bis zur Entfernung der Trümmerteile und dem Abtransport der verendeten Wildschweine durch einen Jagdpächter kurzzeitig gesperrt werden.

