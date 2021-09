Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Auffahrunfall mit Traktor

Recklinghausen (ots)

Am Freitagvormittag fuhr ein 19-jähriger Waltroper mit einem Traktor samt zwei Anhängern auf der Leveringhäuser Straße, aus noch nicht abschließend geklärter Ursache, auf ein wartendes Auto auf. In dem Auto saßen ein 41-Jähriger und ein 61-Jähriger, beide aus Dortmund. Das Auto wurde anschließend auf den Lkw eines 51-Jährigen geschoben. Die beiden Insassen im Auto wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Rettungswagen fuhren sie in ein Krankenhaus.

Der Sachschaden wird auf knapp 25.000 Euro geschätzt. Das Auto war nicht mehr fahrbereit.

Während der Unfallaufnahme musste die Leveringhäuser Straße gesperrt werden.

