POL-RE: Kreis Recklinghausen/ Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Recklinghausen

Zwischen Mittwoch, 16 Uhr, und Donnerstag, 14.30 Uhr, entwendeten Unbekannte einen blauen Roller mit Versicherungskennzeichen von der Lisztstraße. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Bottrop

An der Rippelbeckstraße brachen unbekannte Täter in eine Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten einige Medaillen. Sie entkamen unerkannt. Die Tat ereignete sich am Donnerstag, in der Zeit von 10 Uhr bis 14.30 Uhr.

Zu einem weiteren Einbruch kam es am Donnerstag (7 Uhr bis 16 Uhr) an der Prosperstraße. Hier drangen bislang Unbekannte in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein und durchwühlten mehrere Schränke und Kommoden. Sie flüchteten unerkannt vom Tatort. Ob etwas entwendet wurde, kann derzeit noch nicht gesagt werden.

Aus dem Container einer Baustelle an der Straße "Im Pinntal" stahlen Unbekannte diverse Werkzeuge und entkamen unerkannt vom Tatort. Die Tatzeit liegt zwischen Donnerstag, 16 Uhr, und heute, 07.40 Uhr.

Dorsten

Gegen Mitternacht (17.09.2021) versuchten zwei bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Heinrichstraße einzubrechen. Die 32-jährige Bewohnerin wurde aufgrund eines lauten Knalls auf die Tat aufmerksam. Sie konnte im Garten, auf der Terrasse, zwei Personen erkennen. Sie schrie die beiden an, worauf sie sofort durch einen Nachbargarten flüchteten; grobe Richtung Luisenstraße. Beschreibung der Tatverdächtigen: Person 1: ca. 20-35 Jahre alt, schlanke Statur, kleiner als Person Nr. 2, schwarze Sneaker mit weißen Sohlen, Jeans in anthrazit, Kapuzenjacke/Pullover schwarz, Person 2: ca. 20-30 Jahre alt, schlanke bis dünne Statur, knochiges Gesicht, ggf. mit Kinnbart, dunkle, kurze Haare im Undercut (Nacken und Seiten ausrasiert) mit dem Scheitel nach rechts, schwarze Sneaker mit weißen Sohlen und Schnürbändern, weiße/hellgraue Trainingshose, Bauchtasche um die Hüfte - links-vorne getragen, grauer Kapuzenpulli/Jacke unter einer schwarzen Jacke.

Gladbeck

In der Nacht zu heute entwendeten bislang Unbekannte ein Kleinkraftrad/Mofa des Hersteller YIYING, mit Versicherungskennzeichen, von der Hegestraße. Hinweise zu den Tätern liegen nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

