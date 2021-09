Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Unfall mit E-Scooter

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstagmittag kollidierten eine 60-jährige Autofahrerin und ein 19-jähriger E-Scooter-Fahrer, beide aus Gladbeck, auf einem Zebrastreifen an der Humboldtstraße. Der 15-Jährige fuhr in die linke Fahrzeugseite und verletzte sich dabei leicht. Er musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

An dem E-Scooter war kein Versicherungskennzeichen angebracht. Außerdem ergaben sich vor Ort Hinweise, dass der E-Scooter entwendet wurde. Das Fahrzeug wurde beschlagnahmt.

Bei dem Unfall entstand etwa 1.000 Euro Sachschaden.

